Gratis ouderenadvies in Asten en Ommel beschikbaar

Senioren in Asten en Ommel kunnen gratis advies krijgen van vrijwillige ouderenadviseurs. Zij helpen bij vragen over wonen, zorg, welzijn, veiligheid en vervoer.

Gevonden voor jou

Inwoners van Asten en Ommel kunnen terecht bij twee vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) voor ondersteuning. Deze adviseurs bieden onafhankelijk advies en denken mee over praktische oplossingen voor senioren. De hulp is gratis en vrijblijvend.

De adviseurs ondersteunen bijvoorbeeld bij het aanpassen van de woning, het regelen van zorg of hulpmiddelen, en het vinden van activiteiten tegen eenzaamheid. Ook geven zij advies over het vergroten van veiligheid in huis en het gebruik van vervoersmogelijkheden zoals Automaatje, de Taxipas, buurtbus of scootmobiel.

Werken voor seniorenvereniging

De vrijwillige ouderenadviseurs werken in opdracht van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. Zij maken graag tijd vrij voor een persoonlijk gesprek aan huis om samen naar oplossingen te zoeken. Dit initiatief is bedoeld om senioren te helpen hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te behouden.