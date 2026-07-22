Meierijstad maakt mentale gezondheid bespreekbaar

In Meierijstad wordt mentale gezondheid onder de aandacht gebracht. Het verhaal van Stan, een inwoner die hulp zocht na een zware periode, laat zien hoe belangrijk het is om te praten over je gevoelens.

Gevonden voor jou

Meierijstad zet zich in voor een mentaal gezonde gemeente. Samen met Brabant Openhartig wordt er gewerkt aan het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid. Het doel is dat iedereen zich gezien en geholpen voelt. Stan, die worstelde met paniek en angst na het verlies van zijn nichtje, deelt zijn ervaringen om anderen te inspireren hulp te zoeken.

Stan probeerde zijn gevoelens eerst te negeren door zich op werk en studie te storten. Maar uiteindelijk barstte de bom en voelde hij zich kwetsbaar en alleen. Na vier dagen paniek koos hij ervoor om met een psycholoog te praten. Dat bleek een goede beslissing; hij leerde omgaan met moeilijke emoties en ongemakkelijke situaties.

Inzamelingsactie en nieuwe start

Om anderen te helpen, liep Stan in mei bijna 100 kilometer voor 113 suïcidepreventie. Hoewel deze actie zijn problemen niet oploste, gaf het hem meer veerkracht en inzicht in zijn eigen proces. Inmiddels heeft hij zijn opleiding Voeding en Diëtiek afgerond en staat hij op het punt om als diëtist aan de slag te gaan.

Stan kijkt nu positiever naar de toekomst. Hij benadrukt dat herstel tijd kost en moedigt anderen aan hulp te zoeken als ze zich slecht voelen. "Hulp zoeken is geen zwakte, maar juist een kracht," zegt hij.

Gemeente biedt ondersteuning

Wethouder Rik Compagne roept inwoners op om in contact te blijven met hun omgeving en hulp te zoeken bij mentale problemen. In Meierijstad zijn verschillende hulpprogramma’s beschikbaar, zoals Sociaal Werk Meierijstad en WMO-inloopspreekuren in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.

Bij dringende situaties kun je contact opnemen met het Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad via telefoonnummer 0413 381 056. Voor acute nood wordt geadviseerd direct 112 te bellen.