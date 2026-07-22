Nieuwe inzichten TU/e in zachte en levende materialen

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymere vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie.

Gevonden voor jou

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft drie belangrijke onderzoeken gepubliceerd die zich richten op zachte en levende materialen. Deze studies bieden nieuwe inzichten in polymere vloeistoffen, geavanceerde materialen voor lichttechnologie en de interactie tussen cellen en hun omgeving. Ondanks de verschillende onderwerpen is het doel van de onderzoeken hetzelfde: het gedrag van materialen beter begrijpen en deze kennis toepassen in de gezondheidszorg en technologische ontwikkelingen.

Inzicht in polymere vloeistoffen

Eén van de onderzoeken gaat over de scheiding van polymeervloeistoffen. Dit proces, bekend als vloeistof-vloeistoffasescheiding, speelt een rol bij de vorming van structuren in zowel natuurlijke als kunstmatige cellen. Het onderzoek door Remco Tuinier en Álvaro González García van de faculteit Chemical Engineering and Chemistry brengt meer duidelijkheid in hoe deze vloeistoffen zich scheiden. Dit kan helpen bij het begrijpen van ziektes zoals Alzheimer en Parkinson, en bij de ontwikkeling van nieuwe materialen.

Verbeterde lichttechnologie

Een tweede studie richt zich op het gebruik van polymeren voor de verbetering van blauwe perovskiet-leds (PeLEDs). Onderzoekers, waaronder Mike Pols en Shuxia Tao, hebben een techniek ontwikkeld waarbij een polymeernetwerk de groei van nanokristallen controleert. Dit resulteert in efficiëntere leds, wat gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van beeldschermen en andere opto-elektronische apparaten.

Meten van celkrachten

Het derde onderzoek richt zich op het meten van krachten die levende cellen uitoefenen op hun omgeving. Onder leiding van Vito Conte van de faculteit Biomedical Engineering is een nieuwe methode ontwikkeld, genaamd visco-elastische tractiekrachtmicroscopie. Deze techniek maakt het mogelijk om preciezer te meten hoe biomaterialen reageren op de krachten van cellen, wat belangrijk is voor de ontwikkeling van kunstmatige biomaterialen die de natuurlijke omgeving van cellen nabootsen.

De bevindingen van deze onderzoeken kunnen belangrijke implicaties hebben voor toekomstige innovaties in zowel de medische als technologische sectoren.