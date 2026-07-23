Nieuwe subsidieregels vastgesteld in Breda

De gemeente Breda heeft op 7 juli 2026 een wijziging in de Algemene subsidieregeling vastgesteld. Deze wijziging is de dag erna in werking getreden. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze wijziging.

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De nieuwe subsidieregels in Breda richten zich onder andere op sportevenementen en talentontwikkeling. Voor 2026 zijn de subsidies voor sportevenementen vastgesteld op 155.000 euro, terwijl 279.950 euro beschikbaar is voor talentontwikkeling. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het maximale bedrag is bereikt.

Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan voor subsidies met betrekking tot jeugdcriminaliteitspreventie. Deze subsidies zijn bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk die samenwerken met gemeentelijke partners en ervaring hebben in dit veld. De activiteiten die in aanmerking komen, zijn onder andere voorlichting en jeugdreclassering.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 augustus en 1 oktober 2026. Voor 2026 is er een totaal subsidieplafond van 8.616.299 euro vastgesteld, dat in 2027 wordt verlaagd naar 6.656.440 euro. Ook zijn er specifieke subsidies beschikbaar voor opvang van dak- en thuisloze jongeren en de tussenvoorziening P-Dens.