Nieuwe subsidieregeling energie-initiatieven in Breda van start

Breda heeft de subsidieregeling energie-initiatieven 2026-2027 vastgesteld. Deze regeling is op 7 juli 2026 goedgekeurd en vanaf 8 juli van kracht.

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De nieuwe regeling in Breda richt zich op het bevorderen van energie-initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Het doel is om lokale initiatieven te ondersteunen die de warmtevraag verminderen, zoals isolatie en ventilatie, en de betrokkenheid van bewoners en organisaties vergroten.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere workshops, informatieavonden en energiebesparingsprojecten. De maximale subsidie per initiatief is 5.000 euro per jaar. De totale beschikbare budgetten zijn 45.000 euro voor 2026 en 46.305 euro voor 2027. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2027, waarbij activiteiten binnen twaalf maanden na toekenning moeten worden uitgevoerd.