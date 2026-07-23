Beslistermijn omgevingsvergunning dakkapel Den Bosch verlengd

De beslissing over de omgevingsvergunning voor een dakkapel aan de Groen van Prinstererlaan 49 in Den Bosch is met zes weken uitgesteld. De nieuwe uiterste beslisdatum is 27 augustus 2026.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit die ruimte vraagt voor de plaatsing van een dakkapel. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619402572. Door het uitstel heeft de gemeente meer tijd voor de besluitvorming.

Belangrijk om te weten is dat Den Bosch vanaf 1 januari 2026 geen gebruik meer maakt van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder krijgen nu wekelijks updates via overheid.nl, mits zij hun mailadres daar hebben geregistreerd.