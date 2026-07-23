Vergunning aangevraagd voor uitritten in Genderen

De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het aanleggen van uitritten aan de Genderse Gaard in Genderen. Het besluit volgt waarschijnlijk voor 8 september.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 14 juli 2026 door de gemeente Altena ontvangen. Het gaat om het realiseren van uitritten aan de Genderse Gaard in het dorp Genderen. Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- of aanlegactiviteiten en geeft aan dat er veranderingen in de omgeving kunnen plaatsvinden.

De gemeente verwacht voor 8 september 2026 een besluit te nemen over deze aanvraag. Zodra de vergunning is verleend, zal de gemeente dit publiceren en zijn de documenten beschikbaar voor inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.