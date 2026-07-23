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Vergunning aangevraagd voor container op Zandheuvel in Oosterhout

Vandaag om 10:05

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Zandheuvel 25. De aanvraag is op 13 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een container op de Zandheuvel 25. Het betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor deze container. De aanvraag is ingediend volgens de standaard procedure voor omgevingsvergunningen en heeft referentienummer 1101490.

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