Subsidie voor woningisolatie in Land van Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft een subsidieregeling vastgesteld voor woningisolatie. Eigenaren van huizen die vóór 1993 zijn gebouwd, kunnen van 2026 tot 2028 subsidie aanvragen voor isolatie- en ventilatiemaatregelen.

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De regeling is bedoeld voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Land van Cuijk. Huizen met een WOZ-waarde onder 477.000 euro komen in aanmerking. Er is in totaal 3,3 miljoen euro beschikbaar in de jaren 2026 tot en met 2028.

Subsidie kan worden verkregen voor energiebesparende isolatiemaatregelen en energiezuinige ventilatiemaatregelen. De subsidie vergoedt 50 procent van de kosten, met een maximum van 1.000 tot 2.000 euro, afhankelijk van het aantal maatregelen. Ook doe-het-zelvers kunnen subsidie aanvragen, met een maximum van 1.500 euro voor de aanschaf van isolatiemateriaal.