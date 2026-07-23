Nieuwe koelinstallaties en opslagtanks in Katwijk goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van een ammoniakkoelinstallatie en het plaatsen van opslagtanks aan de Korte Oijen in Katwijk. Het besluit is op 21 juli 2026 verzonden.

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De vergunning betreft de vervanging van een bestaande ammoniakkoelinstallatie door drie nieuwe koelinstallaties met verschillende hoeveelheden ammoniak en kooldioxide. Daarnaast worden er twee bovengrondse opslagtanks geplaatst voor natronloog en ijzer(III)chloride, beide met een inhoud van 10 kubieke meter.

Het besluit kan tot en met 3 september 2026 worden ingezien. Vragen over het besluit kunnen via e-mail worden gesteld aan het opgegeven adres. Bezwaar maken is mogelijk tot zes weken na verzending van het besluit.