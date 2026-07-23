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Burenfeest Habsburgsestraat krijgt vergunning voor 12 september
Vandaag om 10:09
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor Burendag nabij de Habsburgsestraat in Grave. Het evenement vindt plaats op 12 september 2026.
Op 20 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk besloten de vergunning te verlenen voor de Burendag. Deze gezellige samenkomst wordt georganiseerd in de buurt van de Habsburgsestraat in Grave.
De verleende vergunning betekent dat de buurtbewoners hun Burendag officieel kunnen vieren op de geplande datum. Dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004154.
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