Subsidie voor woningisolatie in Land van Cuijk

Inwoners van Land van Cuijk met een laag inkomen kunnen subsidie aanvragen voor isolatie van hun slecht geïsoleerde woning. Deze regeling is bedoeld voor eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen tot 200% van het sociaal minimum.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om energiearmoede te bestrijden. Eigenaar-bewoners van woningen met energielabel D, E, F of G, en met een bouwjaar vóór 1993, komen in aanmerking. De regeling geldt voor energiebesparende maatregelen zoals muurisolatie en het plaatsen van HR++ glas.

Om subsidie te krijgen, moet de woning aan specifieke voorwaarden voldoen, waaronder een maximale WOZ-waarde van 429.300 euro. De subsidie kan oplopen tot 4.000 euro per woning en aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op 1.000.000 euro voor de jaren 2026 en 2027.