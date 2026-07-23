Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor kelderbouw verleend in Boekel

Vandaag om 10:12

De gemeente Boekel heeft op 21 juli 2026 een vergunning verleend voor de bouw van een kelder aan de Rutger van Herpenstraat 36. De aanvraag voor deze bouwvergunning werd op 2 april 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het besluit om de vergunning te verlenen is geregistreerd onder nummer 701867. De locatie van de bouw is Rutger van Herpenstraat 36, met de postcode 5427AG. De bouwplannen kunnen worden ingezien bij de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boekel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.