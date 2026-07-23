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Vergunning voor kelderbouw verleend in Boekel
Vandaag om 10:12
De gemeente Boekel heeft op 21 juli 2026 een vergunning verleend voor de bouw van een kelder aan de Rutger van Herpenstraat 36. De aanvraag voor deze bouwvergunning werd op 2 april 2026 ingediend.
Het besluit om de vergunning te verlenen is geregistreerd onder nummer 701867. De locatie van de bouw is Rutger van Herpenstraat 36, met de postcode 5427AG. De bouwplannen kunnen worden ingezien bij de gemeente.
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