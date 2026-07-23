Boekel geeft politie en boa's machtiging voor gebiedsverboden

De burgemeester van Boekel heeft politie en boa's gemachtigd om gebiedsverboden op te leggen tijdens evenementen. Dit besluit is genomen om snel te kunnen handelen in geval van overlast of verstoringen.

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In Boekel mogen politieambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) nu tijdelijk gebiedsverboden opleggen tijdens evenementen. Dit is bedoeld om de openbare orde te handhaven en overlast te voorkomen. De machtiging geldt in de bebouwde kommen van Boekel en Venhorst en op evenemententerreinen.

Deze maatregel kan worden ingezet wanneer personen zich schuldig maken aan strafbare feiten of handelingen die de openbare orde verstoren. Het gebiedsverbod kan maximaal 24 uur duren, maar bij herhaling kan dit oplopen tot acht weken. De burgemeester kan persoonlijke omstandigheden meewegen en eventueel tijdelijke ontheffing verlenen van het verbod.