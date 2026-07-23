Nieuwe in- en uitweg gepland bij Gestelsestraat in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een nieuwe in- en uitweg aan de voorzijde van een pand aan de Gestelsestraat 211 in Eindhoven. De aanvraag is op 21 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

In Eindhoven is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een nieuwe in- en uitweg bij een perceel aan de Gestelsestraat. Het gaat om het adres Gestelsestraat 211. Deze aanvraag werd ontvangen op 21 juli en heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-007117.

De aanvraag is ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Er zijn momenteel geen mogelijkheden voor bezwaar.