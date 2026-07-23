Verbouwing in Eindhoven: van kamers naar studio's

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor de verbouwing van een pand aan de Heezerweg. Het pand met vijf kamers voor kamerverhuur wordt omgebouwd tot vier zelfstandige woonstudio's. De aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen.

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De omgevingsvergunning voor de verbouwing van het pand aan de Heezerweg 127 in Eindhoven is ingediend bij de gemeente. Het betreft een wijziging van vijf kamers naar vier zelfstandige woonstudio's. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007120.

Hoewel de vergunning is aangevraagd, ligt deze momenteel niet ter inzage en zijn er nog geen mogelijkheden voor bezwaar. De gemeente meldt dat de vergunning uitsluitend ter kennisgeving is ingediend.