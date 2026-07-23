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Dakkapel-aanvraag op Thorbeckelaan in Eindhoven afgewezen
Vandaag om 10:16
De aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op de Thorbeckelaan in Eindhoven is buiten behandeling gesteld. Dit heeft de gemeente Eindhoven besloten op 21 juli.
De aanvraag voor de bouwactiviteit op Thorbeckelaan 9 in Eindhoven is op 21 juli door de gemeente buiten behandeling gesteld. Dit betekent dat de aanvraag niet verder wordt behandeld en er geen vergunning wordt verleend.
Het besluit ligt ter inzage op het Inwonersplein van het stadhuis in Eindhoven. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken tegen deze beslissing.
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