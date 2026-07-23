Overkapping met fietsenhok en sauna in Eindhoven aangevraagd

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor een overkapping aan de garage voor een fietsenhok, overkapt terras en sauna. Dit betreft het adres Tegenbosch 20. De aanvraag is ontvangen op 20 juli 2026.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning in Eindhoven betreft het plaatsen van een overkapping die dienst zal doen als fietsenhok, overkapt terras en sauna. Het adres waar dit gaat plaatsvinden is Tegenbosch 20.

De kennisgeving van deze aanvraag is op 20 juli 2026 ontvangen door de gemeente. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen deze ingekomen omgevingsvergunning.