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Verlenging vergunning voor bouw bedrijfshallen in Eindhoven
Vandaag om 10:16
De omgevingsvergunning voor het bouwen van drie bedrijfshallen aan de Herentalsweg 10 in Eindhoven is verlengd. Dit betreft een aanvraag met het zaaknummer EHV-ZP2026-004819.
De verlenging van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.
De aanvraag omvat verschillende activiteiten, waaronder aanleg- en bouwactiviteiten. Deze zijn zowel bouwtechnisch als ruimtelijk van aard.
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