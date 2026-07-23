Verlenging vergunning voor bouw bedrijfshallen in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor het bouwen van drie bedrijfshallen aan de Herentalsweg 10 in Eindhoven is verlengd. Dit betreft een aanvraag met het zaaknummer EHV-ZP2026-004819.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.

De aanvraag omvat verschillende activiteiten, waaronder aanleg- en bouwactiviteiten. Deze zijn zowel bouwtechnisch als ruimtelijk van aard.