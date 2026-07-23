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Vergunning voor vloerwijziging verleend in Eindhoven

Vandaag om 10:16

De gemeente Eindhoven heeft een omgevingsvergunning verleend voor een constructieve wijziging van de vloer aan de Willem Pijperstraat 16. Het besluit is op 21 juli 2026 verzonden.

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De vergunning betreft een bouwtechnische activiteit en is verleend door het college van burgemeester en wethouders. De digitale versie van het besluit is beschikbaar op het Inwonersplein en de website van de gemeente Eindhoven.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

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