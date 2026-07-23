Navigatie overslaan
Ontdek

Vlex interieurbouw start milieubelastende activiteiten in Asten

Vandaag om 10:19

Vlex interieurbouw in Asten heeft een melding gedaan voor het starten van milieubelastende activiteiten op 't Hoogvelt 4. De melding betreft het mechanisch bewerken en coaten van materialen.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Vlex interieurbouw V.O.F. heeft op 20 april 2026 een melding ingediend bij de gemeente Asten. De activiteiten omvatten het mechanisch bewerken van materialen die geen steen of metaal zijn, evenals het reinigen, lijmen en coaten van materialen.

Deze melding is gedaan in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het is belangrijk op te merken dat een dergelijke melding enkel een kennisgeving betreft, waardoor er geen mogelijkheid is om bezwaar in te dienen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Asten

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.