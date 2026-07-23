Vlex interieurbouw start milieubelastende activiteiten in Asten

Vlex interieurbouw in Asten heeft een melding gedaan voor het starten van milieubelastende activiteiten op 't Hoogvelt 4. De melding betreft het mechanisch bewerken en coaten van materialen.

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Het bedrijf Vlex interieurbouw V.O.F. heeft op 20 april 2026 een melding ingediend bij de gemeente Asten. De activiteiten omvatten het mechanisch bewerken van materialen die geen steen of metaal zijn, evenals het reinigen, lijmen en coaten van materialen.

Deze melding is gedaan in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het is belangrijk op te merken dat een dergelijke melding enkel een kennisgeving betreft, waardoor er geen mogelijkheid is om bezwaar in te dienen.