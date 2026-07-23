Vergunningsaanvraag voor renovatie woningen in Ommel

In Ommel is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor de renovatie van zes woningen aan de Jan van Havenstraat. De aanvraag is ingediend op 13 juli 2026 en betreft het plaatsen van een schaftunit, opslagcontainer, afvalcontainer en een dixi.

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De gemeente Asten heeft op 13 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag omvat het plaatsen van tijdelijke voorzieningen zoals een schaftunit en containers in verband met de renovatie van zes woningen aan de Jan van Havenstraat in Ommel.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken of een beroep in te stellen tegen deze aanvraag. In een later stadium, bij de verlening van de vergunning of de terinzagelegging van de ontwerpvergunning, wordt aangegeven hoe men bezwaar kan maken.