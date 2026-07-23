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Aanvraag voor bed & breakfast in Asten niet in behandeling
Vandaag om 10:19
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bed & breakfast aan de Lindestraat 7 in Asten is niet in behandeling genomen door de gemeente. Het verzoek betrof onder andere bouwactiviteiten en aanpassingen aan een gemeentelijk monument.
Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Lindestraat 7 niet verder te behandelen. De aanvraag, ingediend op 25 januari 2026, had betrekking op de bouw van een bed & breakfast. Hierbij was een afwijking van het omgevingsplan nodig, evenals toestemming voor wijzigingen aan een gemeentelijk monument.
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