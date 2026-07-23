Aanvraag voor bed & breakfast in Asten niet in behandeling

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bed & breakfast aan de Lindestraat 7 in Asten is niet in behandeling genomen door de gemeente. Het verzoek betrof onder andere bouwactiviteiten en aanpassingen aan een gemeentelijk monument.

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Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Lindestraat 7 niet verder te behandelen. De aanvraag, ingediend op 25 januari 2026, had betrekking op de bouw van een bed & breakfast. Hierbij was een afwijking van het omgevingsplan nodig, evenals toestemming voor wijzigingen aan een gemeentelijk monument.