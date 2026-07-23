Gemeente Asten herstelt omgevingsvergunning Bergdijk 10

De gemeente Asten heeft een herstelbesluit genomen voor de omgevingsvergunning aan de Bergdijk 10 in Asten. Een eerder besluit van 18 juni 2026 is ingetrokken en vervangen. Het nieuwe besluit betreft de bouw van een woning, een berging en een uitrit.

Gevonden voor jou

Op 21 april 2026 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en op 16 juli 2026 is het herstelbesluit genomen. Dit besluit is een correctie op het eerdere besluit omdat daar onjuiste overwegingen in stonden. De vergunning is voor een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er gebouwd gaat worden en een uitrit wordt aangelegd.

Het herstelbesluit is al van kracht, ondanks dat er nog bezwaar tegen kan worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen dit doen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Meer informatie is te vinden in het digitale publicatieblad op de website van de overheid.