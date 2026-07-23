Toestemming voor woningbouw aan Eikendijk in Kaatsheuvel

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan de Eikendijk 17 A in Kaatsheuvel. Het besluit is op 21 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het bouwen van een woning op perceelnummer 1113 aan de Eikendijk in Kaatsheuvel is goedgekeurd. De locatie valt onder verzoeknummer 2026051302271.

Met de verleende omgevingsvergunning kan de bouw binnenkort starten, nadat het besluit eerder deze week is verzonden.