Omgevingsvergunning aangevraagd voor Sweelinckstraat in Oss

Op 10 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor Sweelinckstraat 1 A in Oss. Of de vergunning wordt verleend, is nog niet bekend.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend onder kenmerk CLZ-00025087. Deze aanvraag is gedaan bij de gemeente Oss, maar het is nog onzeker of de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt en dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.