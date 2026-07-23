Omgevingsvergunning aangevraagd voor bedrijfsgebouw in Oss

In Oss is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Vechtstraat.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 17 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een plan voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Vechtstraat 8. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

Geïnteresseerden die de aanvraagstukken willen inzien, kunnen een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.