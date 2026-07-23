Nieuw bodemenergiesysteem in Erp aangelegd

In Erp is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op Achterbolst 54. De gemeente Meierijstad heeft deze melding op 3 juli 2026 ontvangen.

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Het gaat om een project waarbij een gesloten bodemenergiesysteem wordt aangelegd. Dit type systeem maakt gebruik van de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, wat bijdraagt aan duurzame energievoorziening. Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben de melding ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z/509966.

Voor meer informatie kunnen betrokkenen contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het is echter niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.