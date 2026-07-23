Vergunningvrij: Dakkapellen vervangen in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning voor het adres De Hemel 1A in Veghel vergunningvrij verklaard. De vergunning betreft het vervangen van twee dakkapellen door één nieuwe dakkapel en het vernieuwen van kozijnen.

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Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor De Hemel 1A in Veghel geen extra vergunning vereist. Deze beslissing betekent dat de eigenaar zonder verdere bureaucratische procedures de dakkapellen en kozijnen mag aanpassen.

Het gaat specifiek om het vervangen van twee dakkapellen door één grotere dakkapel en het vernieuwen van de kozijnen. Deze wijzigingen zijn geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2728.