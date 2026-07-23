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Boomkap aangevraagd aan Grevenschutweg in Valkenswaard
Vandaag om 10:35
Op 21 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het kappen van een boom aan de Grevenschutweg 5 in Valkenswaard.
De aanvraag betreft het vellen van een Grove Den en is geregistreerd onder zaaknummer 506143. De gemeente Valkenswaard heeft de aanvraag ontvangen en kennisgegeven van de ontvangst. Er kan niet formeel gereageerd worden en de plannen zijn niet in te zien.
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