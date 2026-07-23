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Exploitatievergunning verleend aan Bij Betsie in Willemstad
Vandaag om 10:35
Bij Betsie in Willemstad heeft op 21 juli 2026 een exploitatievergunning ontvangen van de burgemeester van Moerdijk.
De burgemeester heeft deze vergunning verleend voor de locatie aan de Voorstraat 6a in Willemstad. Deze stap maakt de weg vrij voor Bij Betsie om officieel te opereren op het genoemde adres.
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