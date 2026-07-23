Vergunning voor dakkapellen Herpenstraat Uden verleend

De gemeente Uden heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van een woning aan de Herpenstraat 98. Het besluit is op 21 juli 2026 genomen en de vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning met zaaknummer 47583-2026 is goedgekeurd door de gemeente Uden. De vergunning is bedoeld voor het plaatsen van dakkapellen aan beide zijden van de woning aan de Herpenstraat 98.

Het besluit is op 21 juli 2026 verzonden. Voor het inzien van de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente via e-mail of telefoon. De vergunning blijft van kracht, ook als er bezwaar wordt aangetekend.