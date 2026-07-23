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Standplaatsvergunning verleend voor Nieuwe Es in Sleeuwijk

Vandaag om 10:47

De gemeente Altena heeft een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van boter, kaas en eieren op de Nieuwe Es in Sleeuwijk. Deze vergunning geldt voor vijftien jaar op donderdagmiddag.

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De vergunning is op 13 juli 2026 verstuurd en is specifiek voor het innemen van een vaste standplaats op de Nieuwe Es in Sleeuwijk. De verkoop betreft onder andere boter, kaas en eieren en is toegestaan voor een periode van vijftien jaar. Deze vergunning biedt de mogelijkheid om wekelijks op donderdagmiddag producten aan te bieden.

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