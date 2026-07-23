FC Eindhoven versterkt zich met spits Siegert Baartmans

FC Eindhoven heeft Siegert Baartmans gecontracteerd. De 20-jarige spits wordt voor één seizoen gehuurd van Willem II.

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Siegert Baartmans speelde sinds 2018 voor Willem II en maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. Met de Tilburgse club promoveerde hij naar de Eredivisie na winst in de nacompetitie. In de beslissende wedstrijd tegen FC Volendam scoorde hij de openingstreffer.

Aanvallende speelstijl

FC Eindhoven, onder leiding van trainer Jan Poortvliet, staat bekend om zijn aanvallende speelstijl. Baartmans ziet daarin een mooie kans om zijn kwaliteiten te laten zien en hoopt zijn nieuwe supporters te belonen met veel doelpunten. Het doel is om er samen een succesvol seizoen van te maken.

Technisch manager Marc Scheepers is blij met de komst van Baartmans. Hij benadrukt dat de jonge spits vorig seizoen al heeft laten zien dat hij op hoog niveau mee kan draaien. Zijn belangrijke doelpunt in de play-off finale bevestigt zijn potentie. FC Eindhoven kijkt uit naar zijn ontwikkeling en bijdrage aan het team.