Kuifmangabey veilig terug bij Safaripark Beekse Bergen

De kuifmangabey die sinds eind juni buiten Safaripark Beekse Bergen verbleef, is woensdagmiddag veilig teruggevonden in een vangkooi.

Gevonden voor jou

Het vierjarige mannetje is aangetroffen in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie. Het dier bleef rustig tijdens de vangst en is direct medisch onderzocht, waarbij geen bijzonderheden zijn geconstateerd. Momenteel verblijft de kuifmangabey in quarantaine bij Safaripark Beekse Bergen.

Quarantaine en toekomstplannen

De kuifmangabey zal dertig dagen in quarantaine blijven om zijn gezondheid te waarborgen. Na deze periode verhuist hij naar een andere dierentuin. Deze verhuizing maakt deel uit van het Europese managementprogramma voor diersoorten, waarbij het dier opnieuw deel zal uitmaken van een groep soortgenoten. Dit is belangrijk voor de sociale behoeften van deze diersoort.

De zoektocht naar het dier begon eind juni, nadat hij ontsnapte uit het safaripark in Hilvarenbeek. Gedurende deze periode werden meldingen verzameld van mensen die het dier hadden gezien. De betrokkenheid van het publiek heeft bijgedragen aan het succesvolle terugvinden van de kuifmangabey.