Willem II haalt Belgische verdediger Mats Lemmens binnen

Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken. De 24-jarige speler tekent een contract voor twee seizoenen in Tilburg, met een optie voor nog een extra seizoen.

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De Belgische verdediger Mats Lemmens, 24 jaar oud, sluit zich aan bij Willem II. Hij komt transfervrij over en heeft een contract getekend voor twee seizoenen, met de mogelijkheid om dit met nog een seizoen te verlengen. Lemmens heeft zijn jeugdopleiding genoten bij KRC Genk en heeft ervaring opgedaan in zowel het Belgische als het Italiaanse voetbal.

Ervaring in België en Italië

Lemmens speelde eerder voor KRC Genk, US Lecce in Italië, en werd verhuurd aan Calcio Lecco. Na zijn tijd in Italië keerde hij terug naar België, waar hij speelde voor KSC Lokeren-Temse en RWDM Brussels. Met deze ervaring op zak, start hij nu een nieuw avontuur in het rood-wit-blauw van Willem II.

De verdediger is enthousiast over zijn komst naar Tilburg. Hij had direct een goed gevoel bij de club en de ambities spraken hem aan. Mats Lemmens kijkt ernaar uit om de supporters en zijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en wil zijn steentje bijdragen aan een succesvol seizoen.

Technisch directeur Freek Heerkens is eveneens positief over de aanwinst. Hij prijst Lemmens' ervaring, fysieke kracht, rust aan de bal en professionele instelling. Volgens Heerkens kan de verdediger een positieve bijdrage leveren aan het team van Willem II.