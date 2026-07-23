Willem II huurt Kasper Boogaard van AZ

Willem II heeft Kasper Boogaard voor één seizoen gehuurd van AZ.

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De 20-jarige middenvelder Kasper Boogaard maakt tijdelijk de overstap van AZ naar Willem II. Boogaard begon zijn voetbalcarrière bij Texel '94 en sloot zich in 2017 aan bij de jeugdopleiding van AZ. In 2024 debuteerde hij voor Jong AZ en werd een belangrijke speler binnen de jeugd van de Alkmaarse club.

Vorig seizoen debuteerde Boogaard in de Eredivisie tegen PSV, speelde hij acht keer in de basis en droeg hij bij aan de bekerwinst van AZ. De jonge voetballer is ook Nederlands jeugdinternational en werd in 2025 Europees kampioen met Oranje Onder 19.

Nieuwe uitdaging in Tilburg

Boogaard kijkt uit naar zijn tijd bij Willem II in Tilburg. Hij ziet de club als de ideale plek om zich verder te ontwikkelen en wil een belangrijke bijdrage leveren aan het team. De middenvelder is van plan om het vertrouwen van de club terug te betalen door veel te spelen en belangrijk te zijn.

Technisch directeur Freek Heerkens van Willem II is enthousiast over de komst van Boogaard. Hij prijst de middenvelder om zijn talent, spelinzicht en aanpassingsvermogen. Volgens Heerkens past Boogaard goed bij de speelstijl van Willem II en kan hij zich verder ontwikkelen en direct van waarde zijn voor het elftal.