PSV Vrouwen verliest laatste oefenwedstrijd van Wolfsburg

PSV Vrouwen heeft de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding verloren van VfL Wolfsburg. In Duitsland eindigde de wedstrijd in een 2-0 nederlaag voor de ploeg van Kasper Kurland.

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Het duel tussen PSV Vrouwen en VfL Wolfsburg begon gelijkopgaand, maar na 25 minuten opende Cecilie Nielsen de score voor Wolfsburg. Ze wist een voorzet binnen te lopen bij de tweede paal. Dit was een van de slechts twee kansen die de Duitse ploeg in de eerste helft kreeg, terwijl PSV vooral kansen creëerde uit standaardsituaties.

Kansen over en weer

Na de rust zette Wolfsburg de toon door snel een tweede doelpunt te maken. Ondanks het goede keeperswerk van de jarige Lisan Alkemade viel de goal na een rebound. Dit leek PSV wakker te schudden, want daarna kreeg de ploeg grote kansen via Lore Jacobs en Julia Hickelsberger, maar beide pogingen werden gestopt door de keepster van Wolfsburg.

In de slotfase kregen talenten van de eigen jeugdopleiding van PSV speelminuten. Bente Schippers, Lotus Meekelenkamp, Elise Fischer en Ayesha Selderbeek kwamen binnen de lijnen. Ondanks dat de ruimtes groter werden, slaagde PSV er niet in om de achterstand te verkleinen.

Volgende week vrijdag, 31 juli, speelt PSV Vrouwen in het Philips Stadion tegen FC Twente. Toeschouwers kunnen de wedstrijd gratis bijwonen.