Nieuwe vrijstaande woning gepland in Berlicum

In Berlicum is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een vrijstaande woning te bouwen op het erf aan de Westakkers 30. De aanvraag is op 22 juli 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft activiteiten zoals Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) en Omgevingsplanactiviteit Bouwen. Dit zijn speciale bouwplannen die niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen.

Geïnteresseerden kunnen de vergunningsstukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat de vergunning eventueel is verleend.