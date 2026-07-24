VV Bladella organiseert loterij ter ondersteuning jeugdafdeling

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor een loterij om de jeugdafdeling van VV Bladella te ondersteunen. Loten worden verkocht van 7 tot en met 28 november 2026. De trekking vindt plaats op 15 januari 2027 in Bladel.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Bladel een speciale vergunning verleend voor deze loterij. Met de opbrengst wordt de jeugdafdeling van de voetbalvereniging VV Bladella gesteund. De loten zijn in november te koop, waarna de winnaars in januari worden bekendgemaakt.

Het kenmerk voor deze vergunning is ZBLA2026-001232. De loterij is bedoeld om extra financiële middelen te genereren voor de jeugdactiviteiten van de club.