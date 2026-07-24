Wijkaccommodatie De Wester in Mill krijgt duurzame upgrade

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verduurzamen van wijkaccommodatie De Wester in Mill. De aanvraag kwam binnen op 22 juli 2026.

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De plannen voor De Wester aan de Havikstraat 1 in Mill, omvatten bouwactiviteiten die deel uitmaken van een verduurzamingsproject. Het doel is om het gebouw milieuvriendelijker te maken. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over deze aanvraag, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.