Groothandel in elektrische fietsen gepland in Gassel

Er is een aanvraag ingediend voor een groothandel in elektrische fietsen aan de Torenstraat in Gassel. De aanvraag is ontvangen door de gemeente Land van Cuijk op 21 juli 2026.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen om een groothandel in elektrische fietsen te vestigen aan de Torenstraat 23d in Gassel. Het betreft een aanvraag die afwijkt van de regels in het Omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004863.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure, waarbij de gemeente binnen acht weken een besluit neemt. Deze termijn kan worden verlengd tot veertien weken indien nodig. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend tegen deze ingediende aanvraag of eventuele verlengingen van de beslistermijn.