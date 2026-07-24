Gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd aan Sint Jorisstraat in Grave

De gemeente Land van Cuijk heeft een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd aan de Sint Jorisstraat in Grave. Dit besluit is genomen om een bewoner met een handicap de mogelijkheid te geven dichtbij zijn woning te parkeren.

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De gehandicaptenparkeerplaats in de Sint Jorisstraat wordt voorzien van een verkeersbord met kenteken. Dit is besloten omdat de bewoner niet op eigen terrein kan parkeren en het door de hoge parkeerdruk vaak lastig is om een plek dichtbij te vinden. De gemeente wil hiermee de toegankelijkheid en deelname aan het maatschappelijke leven voor de bewoner verbeteren.

Het verkeersbesluit is genomen in overleg met de politie en voldoet aan de voorwaarden van de Wegenverkeerswet. Het is bedoeld om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en de veiligheid van weggebruikers te verbeteren.