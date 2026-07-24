Wijkaccommodatie Mill krijgt duurzame upgrade

in Land van cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verduurzamen van de wijkaccommodatie aan de Havikstraat 1 in Mill. De aanvraag werd ingediend op 21 juli 2026.

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De aanvraag voor de verduurzaming van de wijkaccommodatie in Mill betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De gemeente heeft acht weken om een besluit te nemen, met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot veertien weken.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004865. Bezwaar maken tegen ingediende aanvragen of verlengingen van de beslistermijn is niet mogelijk.