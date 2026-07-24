Advertentie
Wijkaccommodatie Mill krijgt duurzame upgrade
Vandaag om 09:35
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verduurzamen van de wijkaccommodatie aan de Havikstraat 1 in Mill. De aanvraag werd ingediend op 21 juli 2026.
De aanvraag voor de verduurzaming van de wijkaccommodatie in Mill betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De gemeente heeft acht weken om een besluit te nemen, met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot veertien weken.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004865. Bezwaar maken tegen ingediende aanvragen of verlengingen van de beslistermijn is niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie