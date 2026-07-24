Boomkapvergunning aangevraagd voor Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Musschenbroekstraat 40. De aanvraag is op 21 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom op het adres Musschenbroekstraat 40. Deze aanvraag is op 21 juli 2026 binnengekomen bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. De vergunning is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.