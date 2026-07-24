Bouwhekken en steiger toegestaan op Boschdijk in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van bouwhekken en een vaste steiger bij een bouwplaats aan de Boschdijk. Het besluit is op 22 juli 2026 verzonden.

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Op het adres Boschdijk 48 in Eindhoven wordt gewerkt aan een bouwproject waarvoor bouwhekken en een vaste steiger geplaatst mogen worden. De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte is goedgekeurd, zoals bevestigd door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006739. De betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar te maken. Deze termijn biedt hen de gelegenheid om hun bezwaren kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.