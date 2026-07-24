Containervergunning Kennedyplein Eindhoven ingetrokken

De aanvraag voor het plaatsen van een container op het Kennedyplein 400 in Eindhoven is ingetrokken. Het besluit werd op 22 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte op het Kennedyplein 400 in Eindhoven betrof een zogenoemde flitsvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor tijdelijke objecten zoals containers of steigers. Het besluit om de aanvraag in te trekken is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 22 juli 2026 schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Dit bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven.