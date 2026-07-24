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Terrasvergunning aangevraagd voor horecabedrijf in Eindhoven

Vandaag om 09:40

This is the sea Operations BV heeft een terrasvergunning aangevraagd voor hun horecabedrijf aan de Markt in Eindhoven. De aanvraag is op 22 juli ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het horecabedrijf, gevestigd aan Markt 35 in Eindhoven, heeft een verzoek ingediend om gebruik te maken van de openbare ruimte voor een terras. Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007128.

De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving ingediend en er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar. De gemeente heeft aangegeven dat de aanvraag niet ter inzage ligt.

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