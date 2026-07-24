Vergunning aangevraagd voor kap van boom in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Bezuidenhoutseweg. De vergunningaanvraag is op 21 juli ontvangen en betreft de locatie op nummer 7.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op het adres Bezuidenhoutseweg 7 in Eindhoven. De aanvraag heeft als zaaknummer EHV-ZP2026-007124. Deze melding is alleen ter informatie en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.