Plaatsing mobiele boor op Stadhuisplein Eindhoven ingetrokken

De aanvraag voor het plaatsen van een mobiele boor voor bodemonderzoek op het Stadhuisplein in Eindhoven is ingetrokken. Dit besluit is op 22 juli 2026 verzonden.

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Het ging om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte met een zogenoemde flitsvergunning. Het besluit om de aanvraag in te trekken is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving in Eindhoven.

Het geplande bodemonderzoek met een mobiele boor zou plaatsvinden op het adres Stadhuisplein 1. Indien direct betrokkenen bezwaar willen maken tegen deze beslissing, hebben zij zes weken de tijd vanaf 22 juli 2026 om dat schriftelijk te doen.